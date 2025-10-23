В Мангистауской области, в преддверии Дня Республики, состоялась серия торжественных открытий, символизирующих развитие региона — от туризма и спорта до безопасности на Каспии, передает BAQ.KZ.

В мероприятиях принял участие аким области Нурдаулет Килыбай.

На побережье Каспийского моря заработал современный туристический комплекс "Aqqu Resort & Camp", построенный за счёт частных инвестиций. Летом он будет функционировать как детский лагерь на 300–350 мест, а в остальное время — как корпоративно-курортный центр отдыха. Комплекс включает жилые корпуса, бассейны, кинозал, спортивные площадки, медпункт и ресторан. В сезон здесь трудоустраивается более 100 человек. По словам акима, этот объект станет новой точкой притяжения для туристов и даст мощный импульс развитию внутреннего туризма в регионе.

Также в Каракиянском районе открылись два новых спортзала ангарного типа — в сёлах Мунайшы и Жетыбай. Просторные помещения площадью почти 1,5 тыс. кв. м позволят одновременно заниматься до 50 человек. Здесь будут работать секции по борьбе, футболу, волейболу и баскетболу.

"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в регионах уделяется особое внимание развитию массового спорта и привлечению молодежи к физическим занятиям. Сегодняшнее открытие спортивных залов — результат этой работы, которая будет способствовать укреплению здоровья и развитию массового спорта среди молодёжи", — отметил Нурдаулет Килыбай.

Ещё одним значимым событием стало поднятие флага на новом патрульном корабле "Семей" Пограничной службы КНБ РК на 20-м причале Актау. Судно оснащено современными системами навигации и наблюдения, а также вооружением, что позволит эффективно охранять морские границы Казахстана и континентальный шельф. Аким области пожелал пограничникам надёжной службы и спокойных вод.