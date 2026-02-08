Руководство АО "Каражанбасмунай" провело выездное совещание на месторождении, где обсудило сложную экономическую ситуацию и снижение объемов добычи нефти, а также меры по стабилизации производственных показателей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Генеральный директор компании Нурпейис Сарсенбай представил основные итоги деятельности за 2025 год и рассказал о финансово-экономическом состоянии предприятия. Также были озвучены данные о социальных выплатах и льготах, а также факторы, негативно влияющие на бюджет компании.

Кроме того, руководство встретилось с трудовым коллективом. По словам Нурпейиса Сарсенбая, предприятие находится в непростой экономической ситуации, однако уже предпринимаются конкретные шаги для ее стабилизации. Он подчеркнул, что для сдерживания падения добычи нефти необходимо в кратчайшие сроки приступить к освоению прибрежной зоны месторождения.

Совет директоров компании одобрил предложения по расширению зоны добычи, в том числе с применением технологии попеременной закачки воды и пара в пласт.

В завершение генеральный директор поручил сотрудникам строго соблюдать требования промышленной безопасности и ответственно подходить к выполнению производственных задач. Главной целью он назвал повышение производственных показателей и эффективное освоение месторождения.