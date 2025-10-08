В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Сегодня, 16:22
В Мангистауской области при несчастном случае погиб военнослужащий срочной службы, передаёт BAQ.KZ.
Трагедия произошла 7 октября текущего года в Департаменте Пограничной службы по Мангистауской области. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение мер безопасности во время проведения технических работ.
Органы полиции возбудили уголовное дело, также проводится служебное расследование.
Пограничная служба КНБ выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
