В Мангистау построят новый порт: обещают 800 рабочих мест

В Каракиянском районе Мангистауской области реализуют проект по строительству многофункционального терминала первой очереди порта. Как сообщили в акимате района, инвестором-проектировщиком выступает ТОО «Kazakhstan Guoyou Investment». Учредителем проекта является китайская промышленная группа Guoyou Materials Industry Group Co., Ltd.

На время строительства планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест. После запуска объекта ожидается до 800 постоянных рабочих мест. Полностью завершить реализацию проекта планируют в 2029 году. Новый порт должен увеличить транспортно-логистические возможности Каракиянского района и дать дополнительный импульс развитию региона.