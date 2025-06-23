В Мангистау построят одну из крупнейших водородных станций в мире
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В Мангистауской области Казахстана планируется строительство одного из крупнейших в мире объектов по производству зеленого водорода — проекта Hyrasia One, передает BAQ.KZ. Об этом на круглом столе в Мажилисе сообщил вице-министр Министерства энергетики Бакытжан Ильяс.
Проект будет реализован поддержке немецкой компании Svevind Energy Group.
"Проект предусматривает строительство ВЭС и СЭС общей мощностью до 40 ГВт с выходом на производство до 2 миллионов тонн зелёного водорода в год или 11 миллионов тонн аммиака.
Уже завершена стадия предварительной инженерной проработки, проводится двухлетняя экологическая экспертиза. В перспективе проект создаст до 1800 рабочих мест и станет технологической и инфраструктурной базой водородной экономики страны", - сказал Бакытжан Ильяс.
Он также отметил, что ведомство проводит активную работу по реализации Концепции развития водородной энергетики до 2030 года.
Уже в 2026 году министерство нацелено на использование водорода на парогазовых установках, в 2027 году — внедрение водорода в общественном транспорте, в 2028 — строительство первых водородных заправок.
"Эти проекты помогут протестировать технологические решения, привлечь инвестиции и сформировать нормативную и техническую базу", - заключил министр.
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