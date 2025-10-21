  • 21 Октября, 04:17

В Мангистау появилось "село без алкоголя"

Сегодня, 03:25
АВТОР
22
Фото: kursiv.media

Село Куланды Каракиянского района Мангистауской области официально получило статус "села без алкоголя", передает BAQ.KZ. Инициатива реализована прокуратурой Каракиянского района совместно с государственными органами в рамках принципа "Закон и порядок", сообщает Центр общественных коммуникаций.

По данным районной прокуратуры, в Куланды не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения, что стало основанием для присвоения особого статуса. Между ведомствами подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий совместные меры по недопущению продажи и употребления алкоголя, профилактике правонарушений и формированию здорового образа жизни среди молодежи.

Ожидается, что инициатива станет примером для других населённых пунктов региона и поспособствует укреплению правопорядка и повышению качества жизни сельчан.

