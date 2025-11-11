Прокуратура Мангистауской области продолжает контролировать законность государственных закупок и экономию бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

В текущем году прокурорам удалось предотвратить необоснованное расходование средств на 9 млрд тенге.

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 121 должностное лицо, к административной — 34.

Большинство нарушений связано с завышением стоимости товаров, планированием закупки избыточных и ненужных товаров, работ и услуг, а также с необоснованным выделением средств без бюджетных заявок. Нарушения зафиксированы во всех городах и районах области.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по обеспечению законности и предотвращению нецелевых расходов будет продолжена.