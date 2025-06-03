В Мангистауской области на базе Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекалиева стартовал международный чемпионат DOSTI Skills, приуроченный к Году рабочих профессий. Мероприятие проводится при поддержке НАО "Talap" Министерства просвещения РК и управления образования области, передает BAQ.KZ.

Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих специальностей, развитие профессиональных навыков молодёжи, а также внедрение международных стандартов подготовки кадров в таких направлениях, как:

электроника,

мобильная робототехника,

промышленное прототипирование.

Участники и эксперты из шести стран:

Казахстан,

Китай,

Саудовская Аравия,

Австрия,

Россия,

Объединённые Арабские Эмираты (в рамках деловых встреч).

Всего в чемпионате участвуют более 100 казахстанских специалистов и 25 иностранных экспертов и конкурсантов.

В течение трёх дней проходят:

мастер-классы,

обучающие тренинги,

практические задания по рабочим компетенциям.

Кроме конкурсной части, в рамках мероприятия планируются переговоры по международному сотрудничеству. В частности, колледж имени Х. Узбекалиева проведёт встречи с представителями учебных заведений из ОАЭ, России и Австрии для заключения соглашений об обмене опытом, студентами и преподавателями.