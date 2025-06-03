В Мангистау проходит международный чемпионат рабочих навыков
В Казахстане проходит чемпионат DOSTI Skills с участием представителей 5 стран.
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В Мангистауской области на базе Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекалиева стартовал международный чемпионат DOSTI Skills, приуроченный к Году рабочих профессий. Мероприятие проводится при поддержке НАО "Talap" Министерства просвещения РК и управления образования области, передает BAQ.KZ.
Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих специальностей, развитие профессиональных навыков молодёжи, а также внедрение международных стандартов подготовки кадров в таких направлениях, как:
- электроника,
- мобильная робототехника,
- промышленное прототипирование.
Участники и эксперты из шести стран:
- Казахстан,
- Китай,
- Саудовская Аравия,
- Австрия,
- Россия,
- Объединённые Арабские Эмираты (в рамках деловых встреч).
Всего в чемпионате участвуют более 100 казахстанских специалистов и 25 иностранных экспертов и конкурсантов.
В течение трёх дней проходят:
- мастер-классы,
- обучающие тренинги,
- практические задания по рабочим компетенциям.
Кроме конкурсной части, в рамках мероприятия планируются переговоры по международному сотрудничеству. В частности, колледж имени Х. Узбекалиева проведёт встречи с представителями учебных заведений из ОАЭ, России и Австрии для заключения соглашений об обмене опытом, студентами и преподавателями.
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