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В Мангистау проходит международный чемпионат рабочих навыков

В Казахстане проходит чемпионат DOSTI Skills с участием представителей 5 стран.

Вчера, 22:52
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Официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК Вчера, 22:52
Вчера, 22:52
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Фото: Официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК

В Мангистауской области на базе Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Х. Узбекалиева стартовал международный чемпионат DOSTI Skills, приуроченный к Году рабочих профессий. Мероприятие проводится при поддержке НАО "Talap" Министерства просвещения РК и управления образования области, передает BAQ.KZ.

Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих специальностей, развитие профессиональных навыков молодёжи, а также внедрение международных стандартов подготовки кадров в таких направлениях, как:

  • электроника,
  • мобильная робототехника,
  • промышленное прототипирование.

Участники и эксперты из шести стран:

  • Казахстан,
  • Китай,
  • Саудовская Аравия,
  • Австрия,
  • Россия,
  • Объединённые Арабские Эмираты (в рамках деловых встреч).

Всего в чемпионате участвуют более 100 казахстанских специалистов и 25 иностранных экспертов и конкурсантов.

В течение трёх дней проходят:

  • мастер-классы,
  • обучающие тренинги,
  • практические задания по рабочим компетенциям.

Кроме конкурсной части, в рамках мероприятия планируются переговоры по международному сотрудничеству. В частности, колледж имени Х. Узбекалиева проведёт встречи с представителями учебных заведений из ОАЭ, России и Австрии для заключения соглашений об обмене опытом, студентами и преподавателями.

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