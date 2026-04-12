В Мангистау прокомментировали сообщения о гибели лебедей на побережье Каспия
В ходе проверки было обнаружено пять туш птиц.
Сегодня 2026, 22:31
29Фото: Pixabay.com
В Мангистауской области специалисты Жайык-Каспийской бассейновой инспекции прокомментировали информацию о найденных на побережье Каспийского моря мёртвых лебедях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным ведомства, о находке сообщил житель Каракиянского района. В ходе проверки было обнаружено пять туш птиц.
В инспекции уточнили, что тела лебедей находятся в стадии сильного разложения и частично повреждены хищниками, из-за чего отбор проб для исследований невозможен.
В связи с этим установить точную причину гибели птиц не представляется возможным.
