У подножия Отпан-тау в Мангистау прошло зрелищное этнографическое событие "Салбурын–2025" — праздник, где традиции соколиной охоты оживают не на картинках, а в полёте настоящих хищников, передает BAQ.KZ. Мероприятие посвятили памяти легендарного беркутача и художника Ертиса Есжанова — человека, который превратил охоту с птицей в искусство.

В соревнованиях приняли участие 16 беркутчи из разных регионов страны. Перед началом состязаний участники получили благословение от аксакала, а сама программа была построена в соответствии с традициями соколиной охоты. Как отметил организатор Жомарт Айдарбек, искусство беркутачества изначально возникло как промысловая необходимость, но со временем превратилось в культурное наследие. На фестивале соблюли старинные обычаи — первую добычу дарят аксакалу, а начинающим охотникам вручают томагу по традиции "томаға тарту".

Участники подчеркнули духовную значимость соколиной охоты. Беркутчи из Актобе Мейирбек Шакенов, который впервые выступал на состязаниях, назвал охоту "благородным искусством, созвучным духу казахского народа".

По итогам соревнований среди ловчих птиц (қаршыға) победителями стали:

I место — Мерей Асылжан

II место — Ержан Сахарбай

III место — Алсейт Жардем

В категории охоты с беркутом отличились:

I место — Жаңабай Кемелханов

II место — Елдос Аязбаев

III место — Мейирбек Шакенов

Все участники получили благодарственные письма и памятные подарки.