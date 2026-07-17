В Мангистау расследуют дело финансовой пирамиды с ущербом более 9 млрд тенге

В Мангистауской области продолжается расследование ряда резонансных уголовных дел, среди которых дело финансовой пирамиды Sax Invest, ущерб от деятельности которой превысил 9 млрд тенге. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований (ДЭР).

По словам руководителя следственного управления ДЭР Самата Исабекова, за первое полугодие 2026 года в производстве ведомства находилось 27 уголовных дел. Расследование завершено по 10 из них, девять уже направлены в суд. Общий установленный ущерб по оконченным делам составил более 1,63 млрд тенге, из которых возмещено около 887,4 млн тенге с учетом арестованного имущества.

Как сообщает Lada.kz, одним из крупнейших дел остается расследование деятельности финансовой пирамиды Sax Invest. По данным следствия, с 2018 по 2022 год ее организаторы привлекли свыше тысячи вкладчиков из Актау, Астаны, Актобе и Уральска, обещая доходы от операций с ценными бумагами и участия в проекте по добыче алмазов в Анголе. Общая сумма вложений превысила 9 млрд тенге.

По этому делу восемь участников организованной преступной группы уже осуждены к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет. Предполагаемый организатор находится в международном розыске с 2024 года. Суд также конфисковал имущество и цифровые активы осужденных, а требования 208 потерпевших были удовлетворены.

В ДЭР также сообщили, что в рамках расследования были выявлены факты легализации преступных доходов через казино. Подробности схемы не раскрываются в интересах следствия.

Кроме того, завершено расследование дела в отношении жителя Актау, организовавшего незаконное онлайн-казино в Telegram с оборотом 3,1 млрд тенге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а два автомобиля стоимостью более 52 млн тенге были конфискованы в доход государства.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении застройщика недостроенного жилого комплекса Astana Rich Village. Также в производстве находятся дела, связанные с государственными закупками, строительством социальных объектов и деятельностью отдельных бывших должностных лиц областного акимата. В ДЭР отметили, что подробности этих расследований не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства о тайне досудебного расследования.