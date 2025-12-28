  • 28 Декабря, 22:36

В Мангистау расследуют гибель мужчины во время охоты на побережье Каспия

Сегодня, 21:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
изображение создано нейросетью Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
141
Фото: изображение создано нейросетью

В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 39-летнего мужчины во время охоты, передает BAQ.KZ. Трагедия произошла 2 декабря 2025 года в зоне отдыха "Кендерли" Каракиянского района, где во время конфликта между охотниками мужчина получил смертельное огнестрельное ранение.

Погибшим оказался Аслан Кидирбаев — отец пятерых детей. Родственники утверждают, что после инцидента полиция была уведомлена не сразу: по их словам, тело мужчины несколько часов перевозили в кузове пикапа, а затем доставили в городскую больницу № 26 в Актау. По делу расследуются статьи об умышленном причинении смерти и укрывательстве особо тяжкого преступления. 

Один из подозреваемых арестован, в отношении двух других суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. 

По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия. Следственными органами принимаются предусмотренные законом меры, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, а также правовую оценку действий каждого из фигурантов, — сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Самое читаемое

Наверх