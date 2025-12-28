В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 39-летнего мужчины во время охоты, передает BAQ.KZ. Трагедия произошла 2 декабря 2025 года в зоне отдыха "Кендерли" Каракиянского района, где во время конфликта между охотниками мужчина получил смертельное огнестрельное ранение.

Погибшим оказался Аслан Кидирбаев — отец пятерых детей. Родственники утверждают, что после инцидента полиция была уведомлена не сразу: по их словам, тело мужчины несколько часов перевозили в кузове пикапа, а затем доставили в городскую больницу № 26 в Актау. По делу расследуются статьи об умышленном причинении смерти и укрывательстве особо тяжкого преступления.

Один из подозреваемых арестован, в отношении двух других суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.