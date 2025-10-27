Мангистауский стартап HRGrowbit представил бесплатного бота, который при помощи искусственного интеллекта тестирует кандидатов на работу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам основательницы проекта Асем Сырымбаевой, идея появилась во время её работы в консалтинговом агентстве, где она занималась подбором персонала. Главная проблема заключалась в том, что резюме не отражали реальные знания и навыки соискателей, а процесс обучения и адаптации новых сотрудников занимал много времени и средств.

"Мы решили использовать искусственный интеллект, чтобы сделать процесс подбора прозрачным и точным. Бот формирует тесты под конкретную вакансию и отрасль, анализирует результаты и помогает бизнесу сразу находить нужного специалиста, экономя ресурсы — особенно важные для малого и среднего бизнеса", — отметила Асем Сырымбаева.

Ранее сервис работал по платной модели, однако команда HRGrowbit решила сделать его полностью бесплатным — без рекламы и подписок, чтобы поддержать предпринимателей.

Сейчас стартап проходит регистрацию в Astana Hub и готовится к масштабированию продукта на рынок стран СНГ.