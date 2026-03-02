В Мангистауской области за последние годы решены инфраструктурные проблемы, которые оставались нерешенными еще с советских времен. Сегодня регион активно развивается, реализуются крупные инвестиционные и социальные проекты. Об этом председатель Мажилиса Ерлан Кошанов рассказал на встрече с жителями региона, передает BAQ.kz.

По словам спикера Мажилиса, несмотря на высокий промышленный потенциал, многие годы жители сталкивались с серьезными трудностями.

«Первой и самой насущной проблемой был дефицит питьевой воды. Она не была полностью решена ни в советскую эпоху, ни в годы Независимости. Эту проблематику поднимал в своих произведениях Абиш Кекилбаев. И вот в прошлом году благодаря системной поддержке Президента в Мангистау полностью решена проблема с питьевой водой. Увеличена мощность Каспийской опреснительной установки, введены новые опреснительные установки в Тупкарагане, Кендирли, Жетыбае», — сказал Спикер Мажилиса.

Также, по его словам, в регионе устранены перебои с электроэнергией. Развиваются альтернативные источники энергии, модернизируется Мангистауский атомный энергокомбинат, обновляются тепловые и электрические сети.

Активно развивается социальная инфраструктура. За два года в рамках проекта «Келешек мектептері» построено 13 новых школ, что позволит решить проблему трехсменного обучения. В Жанаозене открыт Дворец школьников, в Актау начал работу ледовый дворец, в Мунайлинском районе — новая многопрофильная больница, а в Актау — центр неотложной помощи.

Особое внимание уделяется экономике региона. В ближайшие шесть лет планируется реализовать 55 инвестиционных проектов на сумму около 10 триллионов тенге. Они позволят создать почти 10 тысяч рабочих мест. В числе ключевых проектов — строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Жители региона поблагодарили Главу государства за внимание к области и отметили улучшение качества жизни.

Говоря о конституционных реформах, Ерлан Кошанов подчеркнул, что новый Основной закон стал результатом последовательных преобразований.

«В основе этих шагов лежат идеи Справедливости, Равенства и Единства. Укрепляются Закон и Порядок. Эти понятия стали нашими главными ценностями, основными принципами, которые активизировали общественное сознание. Новая Конституция – закономерное продолжение и итог этой системной работы. Поэтому статьи, нацеленные на построение будущего нашей страны, ценности, отраженные в преамбуле, принципы, рожденные из запросов общества – все это исходит из самого сердца Президента. Одним словом, в новой Конституции плоды многолетних размышлений Главы государства перекликаются с голосом народа», – заключил Ерлан Кошанов.

Он также отметил важность стабильности и внешней политики страны в условиях мировой нестабильности.

В ходе встреч жители поднимали вопросы местного самоуправления, социальной политики, развития науки и образования. Отдельное внимание уделили экологическим проблемам региона, включая хвостохранилище Кошкар-Ата.

Работники промышленных предприятий и нефтяники поддержали положения новой Конституции, касающиеся трудовых прав, безопасных условий труда и социальной защиты.

