В Мангистау сносят заброшенные дома и штрафуют за бродячий скот

В Мангистауской области одновременно взялись за заброшенные дома, мусор возле бизнеса и бесконтрольный выпас скота. Проверки и уборка прошли в Актау и трех населенных пунктах региона в рамках «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.

В Жетыбае Каракиянского района начали сносить старые жилые дома, которые годами стояли без присмотра. Село находится рядом с одноименным нефтяным месторождением и примерно в 80 километрах от Актау.

Заброшенные строения демонтируют, а освободившиеся участки расчищают. Власти объясняют работы необходимостью привести село в порядок и убрать объекты, которые могут представлять опасность для жителей.

В самом Актау проверяющие прошли по объектам предпринимательства. Владельцам, у которых возникли замечания по содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов, ранее вынесли предупреждения. Теперь санитарное состояние таких объектов будут проверять регулярно.

Еще один рейд прошел в сельском округе Сайын Шапагатов Тупкараганского района. Он расположен севернее Актау и входит в тот же район, что и Форт-Шевченко. Здесь проверили улицы, общественные места и территории возле домов и других объектов. Выявленные недостатки потребовали устранить.

В Форт-Шевченко, административном центре Тупкараганского района на берегу Каспийского моря, проверка закончилась штрафом. К ответственности привлекли владельца двух голов крупного рогатого скота, которые находились без присмотра.

Жителям города напомнили о запрете бесконтрольного выпаса животных и необходимости содержать общественные территории в чистоте.

Проверки, уборку и благоустройство в этих населенных пунктах продолжат.