В Мангистау солдат-срочник оказался в психиатрической клинике
По словам родных, юноша пытался покончить с собой.
18-летний срочник Султан Шынтемиров из воинской части №99116 в Мангистауской области оказался в психоневрологическом диспансере, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Родственники считают, что причиной госпитализации стала дедовщина. По словам матери военнослужащего, её сын подвергался издевательствам и побоям, а также дважды пытался свести счёты с жизнью. Женщина утверждает, что о госпитализации узнала случайно — не от командиров, а от других родителей.
Мне сказали, что у сына проблемы с сердцем и почками и везут к врачу. На самом деле его обманом положили в психбольницу, — рассказала Лаура Шынтемирова.
По данным Минобороны, рядовой был госпитализирован 15 сентября с предварительным диагнозом "психическое расстройство". В дальнейшем его планируют направить в Главный военный клинический госпиталь в Астане. Правоохранительные органы начали проверку по факту возможных неправомерных действий в отношении солдата.
