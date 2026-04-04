В Мангистау Toyota Camry вылетела в кювет после столкновения с грузовиком
Водитель грузовика привлечен к административной ответственности.
4 Апреля 2026, 20:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Апреля 2026, 20:214 Апреля 2026, 20:21
Фото: Lada.kz
В Мунайлинском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Кадры с места аварии появились в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло 3 апреля около 17:00.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Foton при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который двигался по встречной полосе. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.
В результате аварии никто не пострадал.
