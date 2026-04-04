В Мангистау Toyota Camry вылетела в кювет после столкновения с грузовиком

Водитель грузовика привлечен к административной ответственности. 

4 Апреля 2026, 20:21
Lada.kz 4 Апреля 2026, 20:21
Фото: Lada.kz

В Мунайлинском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Кадры с места аварии появились в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло 3 апреля около 17:00.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Foton при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который двигался по встречной полосе. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии никто не пострадал. 
 

