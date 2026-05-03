В Мангистау участились падения детей из окон

В Мангистауской области отмечается рост случаев падения детей из окон, передает BAQ.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным спасателей, только за январь-март 2026 года в больницы поступили восемь пострадавших детей, двое из которых скончались от полученных травм.

В целом за 2025 год зарегистрирован 31 подобный случай, включая один летальный исход. У пострадавших диагностированы тяжелые травмы — черепно-мозговые повреждения, переломы и шоковые состояния.

Спасатели предупреждают, что большинство происшествий происходит из-за отсутствия присмотра взрослых и неправильной оценки опасности. В ряде случаев дети выпадали из окон, опираясь на москитные сетки, которые не предназначены для нагрузки.

Специалисты призывают родителей усилить контроль за детьми и принять дополнительные меры безопасности в жилых домах.