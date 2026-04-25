В Мангистау вандалы повредили древние петроглифы

В социальных сетях распространяются фотографии испорченных петроглифов, обнаруженных на территории Мангистауской области. По предварительным данным, часть изображений может относиться к эпохе бронзы, передает BAQ.KZ со ссылкой Lada.kz.

На опубликованных снимках видно, что на поверхности древних камней неизвестные оставили современные надписи и имена, повредив исторические рисунки. Это вызвало широкий общественный резонанс — пользователи сети резко осудили произошедшее, назвав его не просто хулиганством, а актом уничтожения культурного наследия.

Общественные активисты призывают усилить меры по охране подобных объектов и ужесточить ответственность за вандализм.

Редакция Lada.kz направила запрос в пресс-службу департамента полиции региона для получения официального комментария.