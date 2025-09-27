Прокуратура Мангистауской области подвела итоги прошедшего купального сезона, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. В ведомстве сообщили, что контроль за безопасностью на пляжах был усилен, в результате чего к административной ответственности привлекли 24 владельца зон отдыха.

По инициативе прокуратуры уполномоченные органы провели проверки частных и коммунальных пляжей на предмет соблюдения правил безопасности для граждан и детей. По итогам проверок 24 субъекта привлечены к ответственности по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах"). В прокуратуре отметили, что для создания комфортных и безопасных условий отдыха в соответствии с требованиями был приведён коммунальный пляж "Солдатский".

На обеспечение безопасности граждан и детей из местного бюджета выделили 37 млн тенге. Из этой суммы 24 млн тенге направлены на строительство спасательного поста, а 13,5 млн тенге — на организацию работы 15 спасателей.