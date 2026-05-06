В Мангистау владельцы наркоплантации пытались избавиться от запрещенных растений
Вчера 2026, 23:43
Фото: Polisia.kz
Подпольную «теплицу» по выращиванию наркотиков, передает BAQ.kz.
Двух мужчин задержали в частном доме, которые пытались избавиться от запрещённых растений.
При обыске выяснилось, что на территории была оборудована целая мини-лаборатория с фитолампами, фильтрами, удобрениями и другим оборудованием для выращивания конопли. Также нашли готовые растения, свёртки с веществом, похожим на наркотики, весы и приспособления для употребления.
Всего изъято 30 кг 840 г марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Один подозреваемый находится в спецприёмнике, второй – в изоляторе.