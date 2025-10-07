В Мангистауской области арестовали водителя, ставшего фигурантом уголовного дела после страшной аварии, в которой погибли 10 человек, направлявшихся к священному месту Бекет-ата. Об этом передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным медиков, из Жанаозенской городской больницы уже выписаны трое пострадавших. Двое из них были доставлены санавиацией сначала в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, а затем переведены на дальнейшее лечение в Астану.

Третий пострадавший, который перенес хирургическую операцию, оказался водителем транспортного средства, попавшего в аварию. Сразу после выписки его забрали сотрудники следственного изолятора.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса РК — "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей". Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, авария произошла 11 сентября на трассе Бекет-ата – Шопан-ата. В результате ДТП погибли 10 человек — все они были паломниками из разных регионов Казахстана, направлявшимися к подземной мечети Бекет-ата. Трагедия стала одной из самых серьезных на дорогах Мангистауской области за последние годы.