Мангистауская область, где сельское хозяйство традиционно связано прежде всего с животноводством, пробует новое направление. В регионе впервые приступили к выращиванию озимой пшеницы. Под посевы отвели 300 гектаров земли, с которых рассчитывают собрать сотни тонн зерна, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Первые семена озимой пшеницы посеяли 18 ноября в местности Тасмурын сельского округа Шайыр Мангистауского района. Здесь крестьянское хозяйство «Максат» начало реализацию сельскохозяйственного проекта, предусматривающего выращивание пшеницы и картофеля.

Для этого хозяйству предоставили в аренду на три года земельный участок площадью две тысячи гектаров. Пока под посевную кампанию выделили 300 гектаров.

В хозяйстве уже приступили к вспашке и подготовке почвы, внесению удобрений и посеву семян. Для работы закупать технику с нуля не требуется: в распоряжении предприятия есть тракторы, плуги, сеялки и комбайны. На проекте заняты 15 человек.

Сколько пшеницы рассчитывают собрать?

По предварительным расчётам, урожайность озимой пшеницы должна составить от 15 до 20 центнеров с гектара. Если прогноз оправдается, с засеянных 300 гектаров удастся получить от 450 до 600 тонн зерна.

Впрочем, это пока ожидаемые показатели. Реальная урожайность будет зависеть от того, как посевы перенесут зиму и какие условия сложатся в период роста и созревания пшеницы.

С ходом работ 18 ноября ознакомился аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Он посетил посевные площади в рамках рабочей поездки по району и пообещал необходимую поддержку хозяйству.

В областном акимате рассчитывают, что проект поможет расширить возможности местного растениеводства и эффективнее использовать сельскохозяйственные земли.

Удастся ли получить запланированные сотни тонн зерна, станет известно после первого урожая.