В Мангистау впервые за 35 лет капитально ремонтируют трассу к границе с Туркменистаном

В Мангистауской области продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Жетыбай — Жанаозен — Кендерли — граница Туркменистана. Работы ведутся на участке с 179-го по 229-й километр общей протяженностью 50 километров.

Как сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», на объекте задействованы 132 единицы дорожно-строительной техники и 198 специалистов.

К настоящему времени выполнена основная часть работ. На всем протяжении участка проведены земляные работы, уложены геотекстиль, щебеночно-песчаная смесь и черный щебень. На протяжении 47 километров также устроен нижний слой дорожного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Асфальтобетонное покрытие на этом участке впервые появилось в 1988–1990 годах во время строительства дороги. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился.

В «КазАвтоЖоле» ожидают, что после завершения реконструкции время проезда по этому отрезку сократится более чем в два раза. Если сейчас транзитному транспорту и большегрузным автомобилям требуется от 5 до 8 часов, то после обновления дороги этот показатель составит 2–2,5 часа.

Кроме того, пропускную способность и транзитный потенциал транспортного коридора планируют увеличить вдвое. Обновленная трасса должна улучшить транспортное сообщение с Туркменистаном, обеспечить перевозчикам прямой выход через Жетыбай к основным транспортным узлам Мангистауской области и упростить доступ к портовой инфраструктуре.

В компании также отметили, что проект имеет значение для развития транзитных перевозок в направлении Туркменистана и Ирана, а также курортной зоны Кендерли.