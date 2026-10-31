В Мангистау впервые за 35 лет капитально ремонтируют трассу к границе с Туркменистаном
После завершения работ время в пути сократится с 5–8 до 2–2,5 часа.
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В Мангистауской области продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Жетыбай — Жанаозен — Кендерли — граница Туркменистана. Работы ведутся на участке с 179-го по 229-й километр общей протяженностью 50 километров.
Как сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол», на объекте задействованы 132 единицы дорожно-строительной техники и 198 специалистов.
К настоящему времени выполнена основная часть работ. На всем протяжении участка проведены земляные работы, уложены геотекстиль, щебеночно-песчаная смесь и черный щебень. На протяжении 47 километров также устроен нижний слой дорожного покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.
Асфальтобетонное покрытие на этом участке впервые появилось в 1988–1990 годах во время строительства дороги. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводился.
В «КазАвтоЖоле» ожидают, что после завершения реконструкции время проезда по этому отрезку сократится более чем в два раза. Если сейчас транзитному транспорту и большегрузным автомобилям требуется от 5 до 8 часов, то после обновления дороги этот показатель составит 2–2,5 часа.
Кроме того, пропускную способность и транзитный потенциал транспортного коридора планируют увеличить вдвое. Обновленная трасса должна улучшить транспортное сообщение с Туркменистаном, обеспечить перевозчикам прямой выход через Жетыбай к основным транспортным узлам Мангистауской области и упростить доступ к портовой инфраструктуре.
В компании также отметили, что проект имеет значение для развития транзитных перевозок в направлении Туркменистана и Ирана, а также курортной зоны Кендерли.
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