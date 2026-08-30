В Мангистау выбрали лучший шубат: первое место заняло хозяйство из Актау

В Актау определили победителей республиканского фестиваля шубата SHUBAT FEST-2026. Мероприятие прошло 29 августа на площадке амфитеатра и собрало более 15 тысяч жителей и гостей города.

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщили, что в конкурсе приняли участие предприниматели и представители крестьянских хозяйств из Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Всего организаторы получили 83 заявки. После предварительного отбора в следующий этап прошел 41 участник, а по итогам лабораторных исследований до финала допустили 20 производителей.

В главной номинации «Лучший шубат» третье место заняло крестьянское хозяйство «Нұр-Абыл» из Бейнеуского района Мангистауской области. Второе место досталось хозяйству «Орынбасар» из Жылыойского района Атырауской области.

Первое место завоевало крестьянское хозяйство «Толқын» из Актау.

Гран-при фестиваля получил производитель «Бірлік» из Жанаозена. Главным призом стал автомобиль GWM Poer, который предоставила компания «Astana Motors».

Помимо основного конкурса, участники соревновались в дополнительных номинациях. Жюри и посетители определили лучшие продукты из верблюжьего молока, среди которых курт, балкаймак, десерт, кофе, мороженое и коктейль.

Гости фестиваля смогли продегустировать продукцию производителей, принять участие в народном голосовании и узнать больше о традициях приготовления шубата и свойствах верблюжьего молока.

Перед церемонией награждения заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы отметил вклад крестьянских хозяйств в сохранение национальных традиций и развитие производства отечественной продукции.

Фестиваль также стал площадкой для популяризации шубата как части национальной гастрономической культуры и продвижения продукции местных производителей.