В 2025 году в Мангистауской области в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" запланирована посадка 31 568 деревьев. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов региона Сабит Дуйсекенов на совещании под председательством акима области Нурдаулета Килыбая, передает BAQ.KZ.

По словам Дуйсекенова, на сегодняшний день выполнено 45% плана, а к концу года регион полностью достигнет целевого показателя.

В экологических мероприятиях уже приняли участие более 25 тысяч жителей области, было высажено 4200 саженцев, задействовано 448 единиц техники, вывезено 3540 тонн бытовых и строительных отходов.

Через платформу Tazaqazaqstan.kz жители региона активно направляют обращения и предложения по улучшению экологической ситуации. На большинство из них, как уточняется, даются оперативные ответы.

Кроме того, благодаря космическому мониторингу в прошлом году было выявлено 68 несанкционированных свалок, из которых 64 уже ликвидированы. Один из примеров – озеро Малая Оймаша, где вывезено 540 тонн крупногабаритного мусора за 58 рейсов.

В регионе также реализуются два инвестиционных проекта по управлению отходами при поддержке АО "Жасыл Даму". Они должны значительно повысить экологическую устойчивость Мангистау.

Особое внимание уделяется хвостохранилищу Кошкар-Ата, которое представляет экологическую угрозу. Сейчас разрабатывается новый проект биологической рекультивации, включая посадку саксаула на 400 гектарах в 2025–2027 годах.

В завершение совещания аким области подчеркнул, что вопросы экологии должны оставаться на системном и приоритетном уровне, и дал конкретные поручения профильному управлению.