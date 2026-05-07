В Мангистау за сутки раскрыли кражу овец и ягнёнка

Неизвестный проник в сарай и похитил четыре овцы.

Сегодня 2026, 09:10
В селе Тенге Жанаозенского района полицейские оперативно раскрыли факт скотокрадства и задержали подозреваемого, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В правоохранительные органы обратился местный житель, сообщивший о пропаже животных со двора. По данным полиции, неизвестный проник в сарай и похитил четыре овцы чёрного окраса и одного ягнёнка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыскных мероприятий в течение суток сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — мужчину 1984 года рождения.

Похищенный скот был обнаружен в сарае задержанного и возвращён владельцу.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.


 
 

