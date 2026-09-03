В Мангистау задержали трех мужчин с 5,5 кг осетровой икры
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Полиция Мангистауской области задержала трех мужчин после того, как в остановленной Toyota 4Runner нашли 5,5 кг осетровой икры. Один из задержанных оказался в состоянии наркотического опьянения и получил 10 суток ареста, передает BAQ.KZ.
Автомобиль остановили в селе Атамекен Мунайлинского района. При осмотре полицейские нашли 10 емкостей с икрой осетровых рыб. Всю продукцию изъяли.
Операцию провели сотрудники областного Департамента полиции и бойцы спецподразделения при координации прокуратуры.
По факту незаконного оборота продукции осетровых видов рыб возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Казахстана.
На одного из задержанных отдельно составили административный материал по статье 440-1 Кодекса об административных правонарушениях. Суд отправил мужчину под арест на 10 суток, после чего его поместили в спецприемник.
Расследование продолжается.
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