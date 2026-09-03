В Мангистау задержали трех мужчин с 5,5 кг осетровой икры

Полиция Мангистауской области задержала трех мужчин после того, как в остановленной Toyota 4Runner нашли 5,5 кг осетровой икры. Один из задержанных оказался в состоянии наркотического опьянения и получил 10 суток ареста, передает BAQ.KZ.

Автомобиль остановили в селе Атамекен Мунайлинского района. При осмотре полицейские нашли 10 емкостей с икрой осетровых рыб. Всю продукцию изъяли.

Операцию провели сотрудники областного Департамента полиции и бойцы спецподразделения при координации прокуратуры.

По факту незаконного оборота продукции осетровых видов рыб возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Казахстана.

На одного из задержанных отдельно составили административный материал по статье 440-1 Кодекса об административных правонарушениях. Суд отправил мужчину под арест на 10 суток, после чего его поместили в спецприемник.

Расследование продолжается.