В Мангистау замакимов поймали с наркотиками
Наркоскандал в акимате.
В Мангистауской области разгорелся громкий скандал: в результате спецоперации, проведённой полицией совместно с акиматом региона, были задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений, передает BAQ.KZ.
Среди них — заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен.
Как сообщили в департаменте полиции, операция проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025". В настоящее время в отношении подозреваемых начато досудебное расследование, изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся следственные действия.
Один из фигурантов — заместитель акима района — уже водворён в изолятор временного содержания, по остальным задержанным решается вопрос о мере пресечения.
В акимате Мангистауской области заявили о полной поддержке действий правоохранительных органов и подчеркнули, что любые противоправные действия среди чиновников не останутся безнаказанными
