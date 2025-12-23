В акватории Каспийского моря в районе Актау начато внедрение масштабной инициативы по выращиванию морского лосося, которая, как ожидается, станет новым этапом в развитии рыбного хозяйства региона, передает BAQ.KZ.

Проект стоимостью 11,9 млрд тенге реализует компания Organic Fish. После выхода на проектную мощность планируется производство до 5 тысяч тонн рыбы в год. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Рыбная отрасль рассматривается как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. В последние годы на ситуацию в сфере аквакультуры негативно влияли сокращение рыбных запасов в Каспийском море и высокий уровень износа профильной инфраструктуры. Власти региона отмечают, что для преодоления этих ограничений реализуется комплекс мер, направленных на обновление и расширение производственной базы рыбного хозяйства.

Специалисты подчеркивают, что природные и климатические условия Каспийского моря создают благоприятные предпосылки для интенсивного развития морской аквакультуры. В этой связи в 2025–2027 годах в Мангистауской области планируется запуск еще четырех крупных проектов в данной сфере.

Ожидается, что реализация аквакультурных инициатив позволит не только увеличить объемы производства рыбы, но и создать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность региона и придать дополнительный импульс развитию прибрежной экономики.