В Мангистау запустят электростанцию для добычи нефти
На месторождении Жетыбай в Мангистауской области реализуются проекты по развитию добычи, цифровизации и улучшению условий труда.
Председатель правления КазМунайГаз Асхат Хасенов посетил месторождение Жетыбай в Мангистауской области, где ознакомился с ходом реализации производственных и инфраструктурных проектов, передает BAQ.KZ.
В ходе рабочей поездки глава компании осмотрел объекты АО «Мангистаумунайгаз» и провел совещание по итогам деятельности предприятия за первый квартал.
Одним из ключевых проектов на месторождении является строительство газопоршневой электростанции мощностью 25 МВт. Она позволит снизить риски остановки добычи нефти из-за перебоев внешнего энергоснабжения и сократить операционные затраты.
На данный момент основное оборудование уже поставлено, ведутся пусконаладочные работы. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Аналогичный проект мощностью 10 МВт реализуется на месторождении Каламкас.
Кроме того, Хасенов ознакомился с работой Центра управления месторождением, который объединяет данные всех ключевых объектов в единую цифровую систему и позволяет вести мониторинг в режиме реального времени.
Отдельное внимание уделено развитию ресурсной базы. В частности, на месторождении Оймаша планируется проведение 3D-сейсморазведки для уточнения перспективных зон бурения. В 2026 году компания намерена пробурить 13 новых скважин.
«Реализация этих проектов позволит вовлечь дополнительные запасы в разработку и обеспечить рост добычи», - отметили в компании.
В Мангистаумунайгазе также внедряются цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. В частности, система ABAI используется для формирования цифрового рейтинга новых скважин, а на платформе Aspans тестируются электронные наряд-допуски.
Помимо производственных задач, обсуждались вопросы улучшения социально-бытовых условий работников. Компания продолжает строительство и модернизацию общежитий, столовых и других объектов.
По итогам поездки Асхат Хасенов подчеркнул необходимость дальнейшего развития ресурсной базы, повышения эффективности добычи и модернизации инфраструктуры.
