В Мангистау запустят ГИС-систему для оценки экологических последствий инвестпроектов

В Мангистауской области начнут тестировать ГИС-систему, которая покажет акиматам экологические и финансовые последствия инвестиционных решений. Цифровой инструмент представила ПРООН, а первым регионом для пилота станет Мангистауская область, передает BAQ.KZ.

Новый цифровой инструмент объединит экологические показатели с социально-экономическими данными. Система должна помочь руководителям регионов оценивать последствия инвестпроектов сразу по нескольким параметрам.

Первым регионом, где опробуют разработку, станет Мангистауская область.

О проекте стало известно на встрече министра экологии и природных ресурсов Ерлана Куантырова с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на Каспии. ПРООН формирует крупный портфель проектов, куда входят программы по сохранению каспийского тюленя и исследования уровня моря.

Еще одна тема касается Среднего коридора. В ПРООН считают, что при развитии Транскаспийского мультимодального транспортного маршрута необходимо учитывать экологические последствия для Каспийского моря.

29 сентября в Актау пройдет встреча «Друзей Каспийского моря». На нее пригласили министра экологии.

Обсуждались и проекты по сохранению редких видов. Речь шла о снежном барсе, восстановлении популяции туранского тигра и защите других редких животных и природных территорий.

ПРООН выразила готовность продолжить экспертную и консультационную поддержку Казахстана при подготовке к COP31, работе по сохранению биоразнообразия и проектам в сфере замкнутой экономики.

На встрече затронули и открытие Центра Целей устойчивого развития ООН в Алматы. В ПРООН считают, что его работа может укрепить роль Казахстана в региональных экологических проектах.