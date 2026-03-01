24-27 февраля в рамках подготовки и проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, Председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров совершил инспекционную поездку в Мангистаускую и Карагандинскую области, передает BAQ.KZ.

В рабочей поездке участвовали также Секретарь комиссии Шавхат Утемисов и сотрудники аппарата.

В ходе поездки Председатель ЦРК посетил участки референдума №97 и 98 в городе Жанаозене, №70, 264, 253 и 254 в городе Актау, а также №41, 42 в городе Караганде. Обеспечение соответствия их материально-технического оснащения установленным требованиям является ключевым условием качественной организации процесса голосования. В этой связи Нурлан Абдиров отметил необходимость строгого соблюдения требований по созданию предусмотренных законодательством условий для голосующих.

Председатель ЦКР особо акцентировал внимание на обязательности создания условий для реализации права каждого голосующего, включая лиц с инвалидностью. Особенностью текущей кампании является то, что на каждом участке референдума будет доступна не только текстовая, но и аудиоверсия проекта новой Конституции Республики Казахстан на казахском и русском языках. Каждая участковая комиссия должна профессионально выполнять свои обязанности и обеспечивать равные условия голосования для всех граждан.

В указанных регионах Нурлан Абдиров провёл совещания с участием руководителей местных исполнительных, правоохранительных и иных государственных органов, ответственных за проведение референдума, а также председателей территориальных комиссий. В ходе совещаний обсуждены ключевые особенности проведения республиканского референдума, ход подготовки, а также вопросы обеспечения законности, открытости и гласности на всех этапах кампании.

Представители местных исполнительных органов доложили о работе по актуализации списков участников референдума, материально-техническому оснащению участков и подготовке электоральной инфраструктуры.

Руководители правоохранительных органов сообщили о мерах, направленных на соблюдение законодательства в электоральный период, защиту прав граждан, профилактику правонарушений, а также поддержание общественного порядка и безопасности.

Кроме того, были заслушаны доклады руководителей областных управлений координации занятости и социальных программ по вопросам создания доступных условий для лиц с инвалидностью во время референдума.

Председатель ЦКР указал на необходимость усиления взаимодействия всех заинтересованных государственных органов для организации референдума на высоком уровне. «Государственные органы, организации, а также их должностные лица обязаны оказывать помощь комиссиям референдума в осуществлении их полномочий, предоставлять необходимые для работы сведения и материалы, а также оказывать иную поддержку»,- отметил он, завершая заседание.

В рамках инспекционной поездки состоялись встречи с председателями территориальных и участковых комиссий референдума, в ходе которых были даны всесторонние рекомендации по организации предстоящей кампании.

В настоящее время организовано широкое информирование граждан о ходе референдума по различным каналам коммуникации, запускаются специальные онлайн-сервисы. В связи с этим Председатель ЦКР поручил участковым комиссиям качественно обеспечить работу по вручению именных приглашений с QR-кодом каждому голосующему.

В ходе поездки были проведены обучающие семинары для председателей территориальных и участковых комиссий. На этих занятиях подробно разъяснена правовая база референдума, алгоритмы организации дня голосования, порядок оформления документации, а также вопросы взаимодействия с наблюдателями и средствами массовой информации. Были обсуждены практические кейсы и даны методические рекомендации по конкретным ситуациям.

Участники прошли тестирование на знание законодательства о референдуме.

По Мангистауской области:

задействовано 269 комиссий референдума (8 - территориальных, 261 - участковая), в составе которых 1843 члена комиссии. Зарегистрировано 444 198 голосующих.

По Карагандинской области:

651 комиссия референдума (14 - территориальных, 637 - участковых), в составе которых 4415 членов комиссий. В регионе зарегистрировано 757 671 голосующих.