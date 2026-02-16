В Мангистауской области определили сильнейших дзюдоистов среди подростков
В Мангистауской области состоялся чемпионат по дзюдо среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения. Победители и призёры турнира получили право представить регион на чемпионате Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
В течение двух дней на татами вышли 650 юных спортсменов, которые боролись за звание сильнейших в своих весовых категориях. По итогам соревнований были определены победители и призёры в 17 весовых категориях — разыграны 17 золотых и 17 серебряных наград, а также 34 бронзовые медали.
Обладатели первых и вторых мест завоевали путёвки на чемпионат Республики Казахстан, который пройдет в марте в Караганде.
Как отметил президент Мангистауской областной федерации дзюдо Айбек Имашев, интерес к этому виду спорта среди подростков ежегодно растёт. Если в прошлом году в областном первенстве участвовали около 300 спортсменов, то в нынешнем их число увеличилось до 650.
«Это очень радостный показатель для нас. Желаем удачи нашим юным чемпионам, которым предстоит защищать честь области на республиканском первенстве», — подчеркнул он.
