В Мангистауской области состоялся чемпионат по дзюдо среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения. Победители и призёры турнира получили право представить регион на чемпионате Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В течение двух дней на татами вышли 650 юных спортсменов, которые боролись за звание сильнейших в своих весовых категориях. По итогам соревнований были определены победители и призёры в 17 весовых категориях — разыграны 17 золотых и 17 серебряных наград, а также 34 бронзовые медали.

Обладатели первых и вторых мест завоевали путёвки на чемпионат Республики Казахстан, который пройдет в марте в Караганде.

Как отметил президент Мангистауской областной федерации дзюдо Айбек Имашев, интерес к этому виду спорта среди подростков ежегодно растёт. Если в прошлом году в областном первенстве участвовали около 300 спортсменов, то в нынешнем их число увеличилось до 650.