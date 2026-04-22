В Мангистауской области погибло около 100 лошадей: что говорит комиссия

Точное количество лошадей, погибших в результате сильных осадков в регионе, пока не установлено, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Животные массово погибли на территории сел Акшымырау и Сайотес в Мангистауской области. Однако точное число павшего скота пока неизвестно.

По данным специальной комиссии, работавшей на месте, случаи гибели сельскохозяйственных животных были зафиксированы 14–15 апреля в результате резкого ухудшения погодных условий. В частности, факты падежа выявлены на железнодорожном участке между селом Сайотес и разъездом №7.

По предварительной оценке, причиной гибели стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и проливные дожди. Животные сбились с пути и оказались в труднопроходимых, влажных и болотистых участках, где и погибли.

Предполагается, что некоторые табуны находились на расстоянии до 60–80 км от населённых пунктов. В настоящее время данные уточняются, так как владельцы скота не успели провести полный учёт из-за сложной ситуации.

"Ситуация находится на особом контроле. С владельцами животных проводится соответствующая работа, задействованы современные средства мониторинга и специальная техника. Для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырав направлен вездеход «Трэкол». Также для поиска пропавшего скота организован воздушный мониторинг с использованием дронов", - сообщили в акимате.

Под председательством заместителя акима области проведено заседание оперативного штаба, по итогам которого нефтегазовым компаниям поручено оказать дополнительную техническую поддержку.

В настоящее время руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует работу на месте.

Кроме того, зафиксирован ущерб инфраструктуре. В селе Сайотес частично повреждены крыши ряда зданий. В селе Акшымырав из-за ливней произошло подтопление территорий.

Для ликвидации последствий задействованы все силы и средства, включая технику крупных предприятий, службы по чрезвычайным ситуациям и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме.

В акимате подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для оперативной ликвидации последствий и оказания помощи населению.