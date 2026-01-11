В Мангистауской области началось строительство автомобильной дороги к смотровой площадке одного из самых популярных туристических объектов региона — урочища Бозжыра. Об этом сообщили в акимате Каракиянского района, передает BAQ.KZ.

Заказчиком проекта выступает ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог". Первоначальная стоимость работ составляла более 2,87 млрд тенге. По итогам конкурсных процедур подрядчиком было определено ТОО "Ақ жол құрылыс", предложившее реализовать проект за 2,51 млрд тенге. С учетом налога на добавленную стоимость общая сумма договора составляет около 3,16 млрд тенге.

В рамках проекта планируется проложить автомобильную дорогу протяженностью 13,2 километра. Реализация строительства направлена на обеспечение безопасного и удобного доступа туристов к природной достопримечательности.

Параллельно с дорожными работами в урочище ведется развитие туристической инфраструктуры. В настоящее время завершено строительство одного из двух визит-центров, расположенного вдоль будущей дороги. Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем туристическом сезоне.

Кроме того, в районе горы Шеркала началось строительство глэмпинговой зоны. Власти региона отмечают, что реализация данных проектов позволит создать комфортные условия для путешественников и повысить туристическую привлекательность Мангистауской области как для внутренних, так и для зарубежных гостей.