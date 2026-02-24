В Мангистауской области произвели сельскохозяйственной продукции на 44,1 млрд тенге . Это было озвучено на заседании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая. На заседании обсуждены санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, обеспечение продовольственной безопасности и развитие инфраструктуры в сфере спорта, передает BAQ.KZ.

По вопросам продовольственной безопасности в 2025 году объём произведённой сельскохозяйственной продукции в области составил 44,1 млрд тенге. В растениеводстве освоено более 1000 га земли, собрано свыше 27 тыс. тонн продукции.

В животноводстве зарегистрировано более 547 тыс. голов скота. В регионе работают 12 крупных предприятий по переработке сельхозпродукции и 9 складов общей мощностью 109,5 тыс. тонн. Для стабилизации цен заключены соглашения через региональный стабилизационный фонд на поставку картофеля, овощей, мяса и муки.

Кроме того, для поддержки агропромышленного комплекса в 2026 году планируется выделение средств на субсидии и кредиты для инвестиционных проектов.