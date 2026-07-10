В Мангистауской области расследуют покушение на убийство после стрельбы

Вооруженный конфликт произошел в Мангистауской области. В селе Акшукыр в результате стрельбы ранены двое мужчин, передает BAQ.KZ.

Четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Жертв нет.

«9 июля в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое молодых мужчин. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия. Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего. В результате проведения оперативно–розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта», – сообщили в пресс–службе ДП области.

Ранее сообщалось, что мужчине выстрелили в лицо в кафе в Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.