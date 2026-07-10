В Мангистауской области расследуют покушение на убийство после стрельбы
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Вооруженный конфликт произошел в Мангистауской области. В селе Акшукыр в результате стрельбы ранены двое мужчин, передает BAQ.KZ.
Четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Жертв нет.
«9 июля в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое молодых мужчин. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия. Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего. В результате проведения оперативно–розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта», – сообщили в пресс–службе ДП области.
Ранее сообщалось, что мужчине выстрелили в лицо в кафе в Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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