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В Мангистауской области расследуют покушение на убийство после стрельбы

10 Июля 2026, 12:03
АВТОР
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Baq.kz 10 Июля 2026, 12:03
10 Июля 2026, 12:03
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Фото: Baq.kz

Вооруженный конфликт произошел в Мангистауской области. В селе Акшукыр в результате стрельбы ранены двое мужчин, передает BAQ.KZ.

Четверо подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Жертв нет.

«9 июля в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое молодых мужчин. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам покушения на убийство, хулиганства, а также незаконного ношения и сбыта холодного оружия. Полицейскими предварительно установлены обстоятельства произошедшего. В результате проведения оперативно–розыскных мероприятий установлены и задержаны участники конфликта», – сообщили в пресс–службе ДП области.

Ранее сообщалось, что мужчине выстрелили в лицо в кафе в Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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