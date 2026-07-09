Мужчине выстрелили в лицо в кафе в Актау
Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
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В Актау в одном из заведений между двумя посетителями произошел конфликт, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, инцидент произошел 8 июля.
По предварительным данным, после ссоры один из участников применил пусковое сигнальное устройство "сигнал охотника".
"После инцидента один из них применил пусковое сигнальное устройство “сигнал охотника”, причинив травмы лица мужчине", – сообщили в ДП Актау.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого оперативно установили, задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого его отпустили домой.
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