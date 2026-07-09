Мужчине выстрелили в лицо в кафе в Актау

В Актау в одном из заведений между двумя посетителями произошел конфликт, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, инцидент произошел 8 июля.

По предварительным данным, после ссоры один из участников применил пусковое сигнальное устройство "сигнал охотника".

"После инцидента один из них применил пусковое сигнальное устройство “сигнал охотника”, причинив травмы лица мужчине", – сообщили в ДП Актау.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого оперативно установили, задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого его отпустили домой.

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