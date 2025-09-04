В рамках Года рабочих профессий в регионе увеличивается число предпринимательских объектов, поддерживающих трудовые специальности, передает BAQ.KZ.

Яркий пример — предприятие "Ria safety". Основанное в 2018 году как магазин по продаже спецодежды, со временем компания расширила производство в соответствии с потребностями клиентов и в 2022 году запустила собственный швейный цех.

Сегодня в цехе изготавливают спецодежду для нефтяников, врачей и строителей. Здесь трудятся более 20 квалифицированных швей, а годовой выпуск продукции составляет около 5 тысяч единиц спецодежды.

По словам представителя предприятия Ренаты Умбеталиевой, цех ежегодно развивается и наращивает объёмы производства.

"Государственная поддержка стала для нас большой возможностью. Благодаря получению субсидий мы смогли поставить бизнес на ноги. Сегодня для нас самое главное — качество и доверие потребителей. В будущем планируем расширить производство и открыть большую фабрику. Это позволит создать новые рабочие места и внести вклад в экономику региона", – отметила Рената Умбеталиева.

Эта инициатива способствует развитию малого бизнеса в регионе, росту числа рабочих мест и повышению престижа рабочих профессий.