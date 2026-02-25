Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Мангистауской области остается стабильной. В регионе отмечается снижение показателей инфицирования, сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Зарина Беркалиева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По ее словам, в 2025 году в области зарегистрировано 62 случая ВИЧ-инфекции. Из них семь случаев выявлены среди иностранных граждан, остальные — среди граждан Казахстана.

Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 69 случаев, в том числе семь — среди иностранных граждан и 62 — среди казахстанцев. Таким образом, среди граждан РК зафиксировано снижение на 10 случаев, или на 16,1%.

В январе 2026 года выявлено шесть новых случаев инфицирования: один — у иностранного гражданина и пять — у граждан Казахстана.

Как отметила Зарина Беркалиева, ВИЧ-инфекция выявляется у взрослых в возрасте от 19 до 70 лет. По социальному статусу половина заболевших — работающие граждане.

Также в 2025 году на 12% увеличилось количество тестирований за счет обследования половых партнеров беременных женщин по сравнению с предыдущим годом.

Специалисты напоминают, что тестирование на ВИЧ проводится бесплатно как для граждан Казахстана, так и для иностранных граждан. Сдать анализ можно в поликлиниках по месту жительства.