В Мангистауской области троих человек унесло в открытое море
Спасатели обнаружили пропавших и доставили их на берег.
29 Сентября 2026, 08:54
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29 Сентября 2026, 08:5429 Сентября 2026, 08:54
123Фото: Pixabay.com
Минувшей ночью на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе из-за сильного ветра надувную лодку с тремя людьми унесло в открытое море.
На поиски незамедлительно выдвинулись силы МЧС.
Спасатели обнаружили пропавших и доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждаются.
МЧС напоминает: при усилении ветра не выходите на воду и соблюдайте правила безопасности.
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