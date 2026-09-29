  • Главная
  • Новости
  • В Мангистауской области троих человек унесло в открытое море

В Мангистауской области троих человек унесло в открытое море

Спасатели обнаружили пропавших и доставили их на берег.

29 Сентября 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 29 Сентября 2026, 08:54
29 Сентября 2026, 08:54
123
Фото: Pixabay.com

Минувшей ночью на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе из-за сильного ветра надувную лодку с тремя людьми унесло в открытое море.

На поиски незамедлительно выдвинулись силы МЧС.

Спасатели обнаружили пропавших и доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждаются.

МЧС напоминает: при усилении ветра не выходите на воду и соблюдайте правила безопасности.

Самое читаемое

Наверх