В Мангистауской области троих человек унесло в открытое море

Минувшей ночью на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе из-за сильного ветра надувную лодку с тремя людьми унесло в открытое море.

На поиски незамедлительно выдвинулись силы МЧС.

Спасатели обнаружили пропавших и доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждаются.

МЧС напоминает: при усилении ветра не выходите на воду и соблюдайте правила безопасности.