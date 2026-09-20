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В Мангистауской области в автомобиле обнаружили тушу животного, похожего на сайгу

По факту возможного незаконного обращения с редким видом животных начато досудебное расследование.

20 Сентября 2026, 16:35
АВТОР
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ДП Мангистауской области 20 Сентября 2026, 16:35
20 Сентября 2026, 16:35
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Фото: ДП Мангистауской области

В Бейнеуском районе Мангистауской области полицейские обнаружили в багажнике Toyota Land Cruiser тушу животного, внешне схожего с сайгой.

Информация о возможной незаконной перевозке сайги поступила сотрудникам полиции 18 сентября в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

В рамках зарегистрированного уголовного дела в селе Боранкул был осмотрен автомобиль Toyota Land Cruiser. В багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили тушу животного.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК — незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Мангистауской области напомнил, что незаконная добыча, приобретение, хранение и обращение с редкими и исчезающими видами животных влекут ответственность в соответствии с законодательством.

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