В Мангистауской области в автомобиле обнаружили тушу животного, похожего на сайгу

В Бейнеуском районе Мангистауской области полицейские обнаружили в багажнике Toyota Land Cruiser тушу животного, внешне схожего с сайгой.

Информация о возможной незаконной перевозке сайги поступила сотрудникам полиции 18 сентября в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

В рамках зарегистрированного уголовного дела в селе Боранкул был осмотрен автомобиль Toyota Land Cruiser. В багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили тушу животного.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса РК — незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Мангистауской области напомнил, что незаконная добыча, приобретение, хранение и обращение с редкими и исчезающими видами животных влекут ответственность в соответствии с законодательством.