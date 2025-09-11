В Мангистауской области в крупной аварии погибли 10 человек
Сегодня, 20:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
34Фото: pixabay.com
Трагическое ДТП произошло 11 сентября в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, и автомобиль с пассажирами перевернулся в кювет.
В результате аварии восемь человек скончались на месте, ещё двое умерли по дороге в больницу.
Водитель и двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медучреждение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.
Самое читаемое
- ИИ, 3D и кибербезопасность: как трансформируют Вооружённые силы РК
- "Человейники" вместо школ и парков: депутат требует остановить стройки Rams в Алматы
- Примут самое жёсткое решение – Жакупова о высказывании блогера о детях с аутизмом
- Не стоит делать трагедию — Магеррамов о поражении сборной Казахстана по футболу
- Автосалон в Уральске выплатит клиенту 17,8 млн тенге за неисправный двигатель