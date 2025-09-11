Трагическое ДТП произошло 11 сентября в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, и автомобиль с пассажирами перевернулся в кювет.

В результате аварии восемь человек скончались на месте, ещё двое умерли по дороге в больницу.

Водитель и двое пассажиров с различными травмами были доставлены в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.