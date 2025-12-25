В Мангистауской области из-за неблагоприятных погодных условий временно приостанавливается движение междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщили в региональном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Ограничения вступили в силу 25 декабря после 17:00 часов. В этот период будут отменены рейсы по следующим направлениям:

Актау – Бейнеу – Актау;

Актау – Жанаозен – Актау;

Актау – Жетыбай – Актау;

Актау – Мунайшы – Актау;

Актау – Курык – Актау;

Актау – Форт-Шевченко – Актау;

Актау – Шетпе – Актау;

Актау – Таушык – Актау;

Жанаозен – Шетпе – Жанаозен.

Возобновление движения автобусов будет возможно после стабилизации погодных условий. О точных сроках сообщат дополнительно.

Для получения справочной информации пассажиры могут обращаться по телефонам:

+7 (7292) 31-90-70, 31-90-41, а также в call-центр по номерам +7 (777) 550-26-66 и +7 (771) 040-05-65.

Ранее, 14 декабря, междугородние автобусные рейсы в регионе уже приостанавливались по аналогичным причинам.