В Мангистауской области временно отменяют междугородние автобусные рейсы
В Мангистауской области из-за неблагоприятных погодных условий временно приостанавливается движение междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщили в региональном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Ограничения вступили в силу 25 декабря после 17:00 часов. В этот период будут отменены рейсы по следующим направлениям:
Актау – Бейнеу – Актау;
Актау – Жанаозен – Актау;
Актау – Жетыбай – Актау;
Актау – Мунайшы – Актау;
Актау – Курык – Актау;
Актау – Форт-Шевченко – Актау;
Актау – Шетпе – Актау;
Актау – Таушык – Актау;
Жанаозен – Шетпе – Жанаозен.
Возобновление движения автобусов будет возможно после стабилизации погодных условий. О точных сроках сообщат дополнительно.
Для получения справочной информации пассажиры могут обращаться по телефонам:
+7 (7292) 31-90-70, 31-90-41, а также в call-центр по номерам +7 (777) 550-26-66 и +7 (771) 040-05-65.
Ранее, 14 декабря, междугородние автобусные рейсы в регионе уже приостанавливались по аналогичным причинам.
