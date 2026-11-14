В Мангистауской области за год число родов у подростков сократилось на 21%

В Мангистауской области в 2025 году зафиксировали 646 случаев рождения детей у девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Это на 174 случая меньше, чем годом ранее. Снижение составило около 21,2%.

Как сообщает Бюро национальной статистики РК, в 2024 году в регионе зарегистрировали 820 родов среди подростков этой возрастной группы. Одновременно снизился и коэффициент рождаемости: с 27,6 до 18,9 на тысячу женщин в возрасте 15–19 лет.

Несмотря на положительную динамику, Мангистауская область по-прежнему опережает средний показатель по Казахстану. В целом по стране в 2025 году зарегистрировали 10 469 родов среди девушек 15–19 лет, а коэффициент составил 12,9 на тысячу женщин соответствующего возраста. Таким образом, региональный показатель оказался примерно в 1,5 раза выше общереспубликанского.

По количеству зарегистрированных случаев лидируют Жанаозен и Мунайлинский район — по 169. В Актау за год зафиксировали 144 родов. В Бейнеуском районе зарегистрировали 54 случая, Каракиянском — 48, Тупкараганском — 39, Мангистауском — 23.

Наиболее заметное сокращение числа родов произошло в Бейнеуском районе — с 88 до 54, а также в Жанаозене — с 216 до 169. При этом в Тупкараганском районе показатель вырос с 36 до 39 случаев.

Если рассматривать коэффициент рождаемости на тысячу женщин в возрасте 15–19 лет, лидером стал Каракиянский район — 27,8. Далее следуют Жанаозен с показателем 24,2 и Мунайлинский район — 23,3.

В Тупкараганском районе коэффициент составил 19,6, в Бейнеуском — 16, Мангистауском — 13,8, в Актау — 12,9.

Отдельно статистика учитывает рождения детей у матерей младше 15 лет. В 2025 году по Казахстану зарегистрировали восемь таких случаев, в Мангистауской области их не было. Для сравнения, в 2024 году по стране зафиксировали 19 родов в этой возрастной категории.

При этом приведенные данные отражают количество зарегистрированных рождений и коэффициент рождаемости, а не общее число беременностей среди подростков.