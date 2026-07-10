В Мангистауской области зафиксировали рекордный рост сделок с жильем

В июне 2026 года в Казахстане зарегистрировали 39 053 сделки купли-продажи жилья. По сравнению с маем активность на рынке недвижимости выросла на 28,4%, передает BAQ.KZ.

В мае было зарегистрировано 30 420 сделок, что почти на девять тысяч меньше, чем месяцем позже.

Наибольшее количество сделок традиционно пришлось на крупнейшие города страны. Лидером остается Алматы, где в июне было оформлено 6 841 сделка, или 17,5% от общего объема. На втором месте расположилась Астана с 6 436 сделками (16,5%), третье место заняла Карагандинская область – 3 772 сделки (9,7%).

Меньше всего сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 360, что составляет менее одного процента от общего количества.

Рост активности наблюдался во всех регионах Казахстана. Самую высокую динамику показали:

Мангистауская область – +67,4%;

Карагандинская область – +43,4%;

Атырауская область – +40,9%.

Статистика свидетельствует о заметном оживлении рынка недвижимости в начале лета, при этом крупнейшими центрами купли-продажи жилья по-прежнему остаются Алматы и Астана.

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