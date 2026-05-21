В Марокко обрушился жилой дом

В марокканском городе Фес число погибших в результате обрушения жилого дома увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах трагедии.

Как сообщает агентство Saba, инцидент произошёл в районе Айн Накби. После обрушения четырёхэтажного здания под завалами оказались люди. Спасательные службы продолжают поисково-разборочные работы.

Также сообщается о шести пострадавших. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое. Пострадавших и тела погибших доставили в региональную больницу и университетскую клинику Хасана II.

Власти начали официальное расследование причин произошедшего. Среди рассматриваемых версий — возможные конструктивные нарушения и износ здания.

Жителям соседних домов рекомендовали временно покинуть свои квартиры из-за риска новых обрушений.