В Марокко обрушился жилой дом
Число погибших выросло до 14.
В марокканском городе Фес число погибших в результате обрушения жилого дома увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах трагедии.
Как сообщает агентство Saba, инцидент произошёл в районе Айн Накби. После обрушения четырёхэтажного здания под завалами оказались люди. Спасательные службы продолжают поисково-разборочные работы.
Также сообщается о шести пострадавших. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое. Пострадавших и тела погибших доставили в региональную больницу и университетскую клинику Хасана II.
Власти начали официальное расследование причин произошедшего. Среди рассматриваемых версий — возможные конструктивные нарушения и износ здания.
Жителям соседних домов рекомендовали временно покинуть свои квартиры из-за риска новых обрушений.
