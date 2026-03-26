В Марокко прокомментировали итоги референдума в Казахстане
Экс-председатель Палаты советников парламента Марокко Мухаммед Шейх Биядилла высказался о результатах республиканского референдума в Казахстане, на котором была поддержана новая Конституция, передает BAQ.kz.
По словам Биядиллы, он с удовлетворением воспринял информацию о проведении референдума и его результатах.
«С искренней радостью получил весть об успешном проведении республиканского референдума, на котором казахстанский народ поддержал принятие новой Конституции», — отметил он.
Он подчеркнул, что это событие можно рассматривать как важный этап в развитии страны, отражающий выбор граждан.
«Это событие отражает волю граждан, выбирающих путь развития и обновления», — говорится в его обращении.
Биядилла также обратил внимание на содержание реформ, отметив, что новая Конституция направлена на укрепление институтов государства и прав граждан.
«Новая Конституция свидетельствует о движении Казахстана в сторону укрепления правовых институтов и расширения прав и свобод граждан», — подчеркнул он.
Отдельно он отметил роль Президента Касым-Жомарт Токаев, с которым знаком лично.
По его словам, ещё во время встречи в 2014 году, когда Токаев возглавлял Сенат, у него сложилось мнение о нём как о государственном деятеле, ориентированном на развитие страны и интересы граждан.
«Сегодня можно говорить о последовательной реализации реформ под его руководством», — отметил Биядилла.
В завершение он поздравил Президента и народ Казахстана с принятием новой Конституции и выразил надежду на дальнейшее развитие, стабильность и благополучие страны.
