В Марракеше открылось Почетное консульство Казахстана

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы приняла участие в церемонии официального открытия Почетного консульства Республики Казахстан в Мараккеше.

Саулекуль Сайлаукызы подчеркнула, что институт почетных консулов остается одним из наиболее практичных инструментов дипломатии, поскольку именно люди, давно ставшие частью деловой и общественной жизни конкретного города, способны превращать общие договоренности в решения на местах, будь то содействие бизнесу, помощь туристам или оперативное решение возникающих вопросов. Было отмечено, что выбор Марракеша не случаен, поскольку город остается ведущим туристическим и деловым направлением Марокко, напомнив, что введенный в прошлом году безвизовый режим уже способствовал заметному росту взаимных поездок граждан двух стран.

Новоназначенный Почетный консул РК в Марракеше Ю. Эсаси выразил благодарность за оказанное доверие и заявил о готовности содействовать укреплению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и деловых обменов между двумя странами.

Почетное консульство Казахстана в Марракеше стало вторым в Королевстве Марокко после действующего консульства в Касабланке.