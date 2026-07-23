В Марракеше открылось Почетное консульство Казахстана
Почетное консульство Казахстана в Марракеше стало вторым в Королевстве Марокко после действующего консульства в Касабланке.
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Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы приняла участие в церемонии официального открытия Почетного консульства Республики Казахстан в Мараккеше.
Саулекуль Сайлаукызы подчеркнула, что институт почетных консулов остается одним из наиболее практичных инструментов дипломатии, поскольку именно люди, давно ставшие частью деловой и общественной жизни конкретного города, способны превращать общие договоренности в решения на местах, будь то содействие бизнесу, помощь туристам или оперативное решение возникающих вопросов. Было отмечено, что выбор Марракеша не случаен, поскольку город остается ведущим туристическим и деловым направлением Марокко, напомнив, что введенный в прошлом году безвизовый режим уже способствовал заметному росту взаимных поездок граждан двух стран.
Новоназначенный Почетный консул РК в Марракеше Ю. Эсаси выразил благодарность за оказанное доверие и заявил о готовности содействовать укреплению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и деловых обменов между двумя странами.
Почетное консульство Казахстана в Марракеше стало вторым в Королевстве Марокко после действующего консульства в Касабланке.
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